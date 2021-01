“J’ai appris, avec regret, le rappel à Dieu de Mohamed Sall Sao, un des membres fondateurs de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg. Mohamed était un homme doté de grandes qualités humaines et d’une expertise technique immense, notamment dans le domaine de l’administration publique. Il a été un haut cadre de l’Etat ayant servi au Bureau Organisation et Méthode (BOM) avant de mener une carrière internationale. Revenu au Sénégal, il s’est engagé en politique et a apporté de remarquables contributions dans la production des idées. Je présente mes sincères condoleances à sa famille et prie Allah SWT pour qu’il l’accueille en son paradis. Repose en paix Mohamed” a t-il posté.

