Décès de Moustapha Ba : Le Procureur demande une autopsie

XALIMANEWS- Le décès de l’ancien ministre des Finances, sous Macky Sall, en l’occurrence Moustapha Ba, prend une autre tournure. En effet, dans un communiqué, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar dit avoir été informé du décès survenu en France de Monsieur Mamadou Moustapha BA, ancien Ministre des Finances et du Budget.

« Les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort. Conformément aux dispositions de l’article 66 du code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et à cet effet, une autopsie a été ordonnée », dit le document.