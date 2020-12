Homme de dignité et d’honneur, Soumaïla était connu pour sa simplicité, pour son humilité et surtout pour le respect de son prochain quel que soit son âge. Je dirais même qu’il était un vrai combattant d’une vraie Indépendance des Etats, une vraie Indépendance de l’Afrique ancrée dans ses valeurs ancestrales les plus sûres que sont: l’honneur, la dignité et un travail bien fait.

XALIMANEWS- Au seuil de la nouvelle année pour laquelle nous étions en train de prier après une année 2020 fort éprouvante, pour plus de bonheur et de santé pour toutes les familles, voilà que brutalement, le Miséricordieux nous rappelle cette triste réalité que « toute vie a une fin » et que, lui seul, Maître de l’humanité, détient la réponse à la question du QUAND ET DU COMMENT.

