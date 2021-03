Un chanteur et parolier d’une dimension exceptionnelle, patrimoine artistique et culturel de notre pays qui a beaucoup marqué la mémoire et la musique sénégalaises, Thione Ballago Seck, va nous manquer à jamais. Thione, Un artiste de ta dimension ne meurt jamais; tes œuvres et ton legs te survivront. Repos éternel et condoléances attristées à ta famille à la communauté artistique et au Sénégal.

