Tôt ce matin j’ai appris que Youssou Ndiaye nous avait quitté. Par son amour du droit et sa grande compétence professionnelle, par le sport et sa pratique, il fut très proche de feu le juge Keba Mbaye. Il était « le petit frère qu’il n’avait pas eu ». J’appris à mieux le connaître lorsqu’il me fit trésorier de la fédération de football qu’il présida pour redresser le football sénégalais au lendemain du désastre vécu en 1986. La famille du juge lui doit l’initiative de la création de la Fondation Keba Mbaye dont il assura ensuite les premiers pas. Ma mère, toute la famille du juge, se joignent à moi et prient pour le repos de l’âme de ce grand serviteur de l’Etat. La magistrature sénégalaise, le droit africain, le Comité international Olympique, pleurent la disparition d’un maître du droit qui fit l’honneur de son pays. A son épouse, à son fils Keba, à tous les siens, j’adresse mes condoléances les plus éplorées.

