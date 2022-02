« Le Sénégal vient de perdre le Président El Hadji Malick Sy Souris. Il fût un grand commis de l´Etat, un sportif émérite et un homme remarquablement bien. Un grand monsieur d´une extraordinaire sportivité dans l´âme. Son décès constitue une grande perte pour le Sénégal, l´Afrique et le Monde. Il a été pour moi un pére et un conseiller d´une loyauté sacerdotale. Il me manquera pour toujours. Il a tout donné pour le sport et particulièrement pour le football. Une grande infrastructure sportive devrait porter son nom afin de maintenir éternel le symbole de sa passion pour le Sénégal. Je garde de grands souvenirs de tous les instants passés avec lui. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à toute la famille, aux sportifs et à toute la nation sénégalaise. »

