« Nous perdons en toi un grand frère, un camarade engagé, loyal et constant qui a été de tous les combats pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise. Tu es, et resteras un modèle de droiture, de générosité, de discrétion. Un homme rigoureux et travailleur, toujours au service de sa communauté. MERCI POUR TOUT !!! Que toutes les portes du paradis soient ouvertes pour toi. ADIEU camarade », écrit le maire de Mermoz Sacré- Cœur, sur sa page Facebook, après l’annonce du décès d’Idrissa Diallo. « Idrissa Diallo vient de nous quitter. Je l’ai revu il y a peu en compagnie de son ami Khalifa (Sall) à mon domicile. C’était le 10 de ce mois. Il a tenu à rappeler nos anciennes relations professionnelles. Il n’avait pas changé : modeste, soucieux d’éthique en politique. Dalifort perd un grand maire. Khalifa un ami fidèle. Nos sincères et profondes condoléances vont à sa famille, ses amis, ses administrés, à la nation toute entière », réagit pour sa part Abdoul Mbaye de l’Act.

