Au nom de SEM le Président Macky Sall, au nom des membres du SEN, au nom de tous les camarades et sympathisants de la Diaspora et à mon nom personnel, je présente nos sincères condoléances à toute la famille, à nos compatriotes en Côte d’Ivoire, à monsieur l’ambassadeur de la république du Sénégal en Côte d’Ivoire et aux autorités Ivoiriennes, pays qui l’a accueilli depuis plus de quarante ans.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy