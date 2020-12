Pierre Cardin , disparu ce mardi à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine près de Paris à l’âge de 98 ans, a toujours eu plusieurs coups d’avance. De quoi susciter l’admiration des uns et l’irritation de certains. D’abord côté style avec sa vision de la mode futuriste, qui l’a rendu largement célèbre autour du globe – la Chine et la Russie l’ont particulièrement chéri. Ensuite côté business, en faisant de son nom une marque puis un empire en mettant en place à tour de bras le système de licences – revers de la médaille : il perdit quelquefois le contrôle son image et de celle de sa maison et fut largement critiqué par ses pairs.

