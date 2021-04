XALIMANEWS- L’affaire avait ému l’opinion nationale et internationale. Embarqué dans une pirogue en direction de l’Espagne par son père, jugé et condamné, Doudou Faye, 14 ans, avait péri en mer, dans des conditions non élucidées. Les convoyeurs, qui avaient pris la fuite depuis lors en se réfugiant en Gambie, ont finalement été arrêtés par la gendarmerie de Saly, comme l’a écrit le quotidien L’As de ce jour. Il s’agit de deux frères, Lamine Ndiaye Guèye et Omar Thiaw Guèye. Ils habitent à Mbour.

