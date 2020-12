Je présente mes sincères condoléances au khalife général des mourides Serigne Mouhamadoul Mountakha Bachir Mbacké, à toute la communauté mouride à tous les marabouts et disciples de Darou Moukhty et, singulièrement, à mon marabout et confident, Serigne Moussa Nawel Mbacké .Puisse Allah l’accueillir par sa miséricorde et son pardon dans sa dernière demeure et lui accorder le firdaws éternel.

Le rappel à Dieu du Khalif de Darou Mouhty, Serigne Abass Mbacké plonge dans l’émoi le député de la mouvance présidentielle, Moustapha Cissé Lo. Dans un poste, le Président sortant du Parlement de la CEDEAO pleure un pur soufi, un homme très attentionné doublé d’un infatigable serviteur de l’Islam et du Mouridisme : »Je viens d’être informé du rappel à Dieu de Serigne Abass Mbacké, Khalif de Darou Moukhty. J’ai personnellement connu et apprécié le saint homme qui m’avait adopté. À chaque fois que je lui rendais visite, quelle que soit l’heure. Serigne Abass Mbacké se levait péniblement pour me consacrer quelques minutes de discussion et, surtout , de prières .Il était un pur soufi doublé d’un infatigable serviteur de l’Islam et du Mouridisme. Sa disparition est donc une immense perte pour toute la Communauté mouride.

