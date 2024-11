Décès Mamadou Moustapha Ba : Ce que l’épouse de l’ancien ministre des Finances a confié aux enquêteurs

XALIMANEWS- Yacine Sall Bâ, du nom de l’épouse de feu Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, décédé en France, a été auditionnée dans l’après-midi d’hier, lundi, par la Division des investigations criminelles (Dic).

Selon les informations du journal L’Observateur, elle était interrogée principalement sur les circonstances de la découverte du corps sans vie de son mari. Mme Ba aurait déclaré aux enquêteurs qu’elle ne pouvait évoquer que l’hypothèse d’un malaise.

La veuve de Moustapha est revenue, notamment, sur son déplacement à Paris. Yacine Sall Bâ, note le journal, a expliqué qu’elle s’y est rendue à cause du silence prolongé de son mari et de ses appels restés sans réponse. Nos confrères qui citent encore Mme Ba, expliquent que bien que Mamadou Moustapha Bâ souffrait de problèmes rénaux nécessitant des médicaments, il était en bonne forme au moment de son départ de Dakar. Elle a également récupéré ses bagages à l’hôtel, contenant des ordinateurs, téléphones, classeurs et d’autres effets personnels.

L’Observateur informe, par ailleurs, que Yacine Sall Bâ n’a pas été la seule a être interrogée par les limiers de la Dic. L’ami de la famille avec qui elle menait les recherches à Paris, a lui aussi fait face au feu roulant des questions des enquêteurs. Il aurait répondu aux mêmes questions que celles posées à la veuve.

Une audition séparée qui pourrait aider les enquêteurs à confronter les versions et à élucider les zones d’ombres de la découverte macabre du corps de l’ancien ministre des Finances à Paris.