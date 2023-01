Dans la foulée, Aminata Touré a fait écouter à l’assistance une déclaration du président Macky Sall qui qualifiait le renvoi des députés Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo de «scandaleux» et d’«inacceptable». «Donc, vous avez bien reconnu la voix du Président Macky Sall. C’était évidemment à entendre lorsque deux députés qui lui étaient proches ont été expulsés. Comme il l’a dit, c’était une première dans l’histoire politique africaine et du monde. Eh bien Monsieur le Président, ce sera la deuxième fois en Afrique et dans le monde, par votre fait qu’on expulse un député de l’Assemblée nationale juste en saisissant en catimini le bureau de l’Assemblée», se désole-t-elle.

