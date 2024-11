Décision de justice : Ces mauvaises nouvelles qui s’accumulent pour Doro Gaye et sa famille

XALIMANEWS- Sur décision d’un juge du Tribunal du commerce, Doro Gaye est saisi d’un magasin et d’un appartement situés au rez-de-chaussée d’un immeuble de la cité Keur Gorgui.

Selon le journal Les Echos, l’homme d’affaires Doro risque de perdre ses deux biens immobiliers. Ces titres que Doro Gaye détient, en co-propriété avec son épouse, ont été saisis notamment par l’Union des mutuelles-Alliance de crédit et d’épargne pour la production (Um-Acep). La banque réclame à Doro Gaye le remboursement d’un prêt d’environ une centaine de millions de francs. La source de préciser que l’Um-Acep «a avisé le juge de la chambre des saisies immobilières».

L’examen par un juge du tribunal de commerce, mardi dernier, «a renvoyé la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 10 décembre prochain».

Ainsi, le magasin et l’appartement de Doro Gaye devraient mis en vente en ce moment. Nos confrères de révéler que la mise à prix des deux biens et, respectivement, de 12 millions de francs Cfa et 21 millions 350 mille francs Cfa.

Pour rappel, Doro Gaye est, déjà, sous contrôle judiciaire pour une autre procédure (escroquerie foncière pour plus d’un milliard de francs Cfa). Ayant été envoyé en prison, il a recouvré la liberté alors que ses avocats se sont engagés auprès de la partie civile de payer de réparer le préjudice.