Dans les liens la détention où il est, je réitère mon total soutien au Président Ousmane SONKO et lui renouvelle également mes prières et vœux de succès face aux épreuves qu’il est en train de traverser et d’endurer avec la plus grande dignité.

