Déclaration à la RTS : Serigne Mboup liste les malheurs du pays et s’engage pour le changement dans la réconciliation

XALIMANEWS- Se disant sensible à la situation du pays, le candidat Serigne Mboup promet le changement. Dans un premier message à la RTS , le Président du mouvement And Nawle regrette les épreuves que le pays a traversées et se dit prêt pour apporter le coup de balaie magique pour permettre aux sénégalais d’oublier tous les malheurs, dans la réconciliation et dans le développement.