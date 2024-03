Déclaration de patrimoine : La fortune de Bassirou Diomaye Faye estimée 79 millions CFA et des dettes…

XALIMANEWS- Il l’a promis, il l’a fait ! Une déclaration, sur l’honneur d’un patrimoine qui s’élève à 79 millions 200 mille CFA.

En 17 ans de service, en qualité d’Inspecteur Principal des Impôts et Domaines, Bassirou Diomaye Faye possède une seule maison bâtie dans laquelle il loge sa famille à Mermoz, deux voitures, évaluées à 25.000.000 CFA, un champ avec un investissement non encore rentabilisé, deux prêts bancaires en cours et un prêt autre qu’il devra rembourser à hauteur d’un total de 48 millions.