A la suite de l’accident de la circulation qui s’est produit sur la route de Kaffrine ce dimanche 08 janvier 2023, ayant causé plusieurs pertes en vies humaines et plusieurs blessés dont des cas graves, le khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, au nom de toutes les communautés religieuses du Sénégal, au nom de toutes les confréries, croyances et obédiences confondues, exprime sa compassion aux familles des victimes, et tout d’abord au Président de la République Macky Sall et au gouvernement.

