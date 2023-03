XALIMANEWS: Dans un communiqué parvenus à la rédaction de xalima, la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball exprime sa «profonde indignation à la suite des déclarations mensongères de Baba TANDIAN tenues à l’endroit du capitaine de l’équipe nationale masculine de Basket-Ball Monsieur Gorgui SY DIENG».

Pour la fédération: «le seul fait qui a valu à Monsieur Gorgui Sy DIENG d’être attaqué méchamment est d’avoir intervenu en direct dans une émission télévisée pour rétablir la vérité sur l’équipe nationale, la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball et son Président. Au cours de son intervention, Gorgui SY DIENG n’a attaqué personne, il s’est tout simplement limité à donner son opinion positive sur la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball qu’une poignée d’activistes tentent tous les jours de discréditer par l’intox et la calomnie»

Et de poursuivre: «la Fédération Sénégalaise de Basket rappelle que Gorgui Sy DIENG est non seulement un athlète accompli qui, par la force du travail a pu réussir à faire une longue carrière à la NBA (10 ans), la plus prestigieuse ligue professionnelle de Basket-Ball mais il symbolise l’engagement du basketteur sénégalais vis-à-vis de l’équipe nationale du Sénégal. Gorgui Sy DIENG est l’un des rares joueurs NBA africains qui acceptent de jouer même les tournois de qualification ce qui fait que la FIBA Afrique l’a toujours donné en exemple aux autres joueurs NBA africains qui rechignent à jouer pour leurs pays. Son amour pour le Basket-Ball sénégalais l’a amené à prendre la présidence du club de Kébémer pour davantage accompagner le développement de notre discipline dans son terroir et à organiser des tournois de jeunes regroupant des basketteurs de toutes les régions du pays »

«Au-delà de son engagement pour le basket sénégalais, Gorgui Sy Dieng a mis sa notoriété et ses moyens au service du développement socio-économique de notre Cher Pays le Sénégal, à travers sa fondation qui œuvre inlassablement dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Le dernier grand projet dans lequel il s’investit actuellement est la construction d’un hôpital à Kébémer. D’ailleurs, son action dans le domaine social lui a valu plusieurs distinctions dont celle du Community Assist de la NBA Cares en 2019.

Gorgui Sy DIENG est une icône du Basket-Ball sénégalais qu’aucune entreprise de dénigrement ne saurait entacher sa notoriété ou ternir son image aux yeux de l’opinion ou de la famille du Basket-ball sénégalais qui lui témoigne une forte estime.

La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball tient également à démentir formellement de supposés liens d’affaires entre son Président Me Babacar NDIAYE et Monsieur Gorgui Sy DIENG. Les relations entre ces deux personnalités sont saines et dénudées d’intérêt si ce n’est celui du développement du Basket-Ball sénégalais.

Les propos tenus par Baba TANDIAN traduisent la profonde frustration d’un homme qui a été le seul Président de Fédération de Basket-Ball depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, à qui l’Etat du Sénégal a retiré la délégation de pouvoir pour des faits graves de fraude ayant entrainé une amende de plus de 300.000.000 FCFA pour notre pays et ternis son image sur le plan international.

La Fédération Sénégalaise de Basket rappelle que le basket constitue une famille et que l’approche des élections ne devrait pas être ni le lieu ni l’occasion de diaboliser, discréditer par des déclarations inexactes et mensongères l’institution fédérale et ceux qui l’incarnent»

La fédération a fini par inviter tous ceux qui “remplissent les conditions et qui souhaitent jouer un rôle dans le développement de notre basket, à se présenter aux élections du 06 Mai 2023 afin de permettre aux clubs sénégalais de choisir librement leurs dirigeants.

Toute autre tentative d’accéder aux fonctions fédérales sans passer par des élections est naturellement vouée à l’échec.

C’est pourquoi, le Bureau Fédéral condamne avec la dernière énergie, les propos irrespectueux et mensongers tenus par Baba TANDIAN à l’encontre du capitaine de l’équipe nationale de basket ball, Gorgui Sy DIENG et lui renouvelle toute l’estime et le soutien de la Fédération Sénégalaise de Basket Ball”