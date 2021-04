Le Centre a accueilli plus de 40 malades errants. En dehors de sa mission de nourrir et loger ceux qui en ont le plus besoin. Daf et son équipe les aident à retrouver leur famille. «Nous avons accueilli plus de 40 personnes souffrant de troubles mentaux. Certains sont pris en charge ici au centre. D’autres, grâce à une équipe de recherches très compétente, on a réussi à trouver leurs familles.

XALIMANEWS: Au Sénégal, on observe depuis quelques années une augmentation de l’errance des individus identifiés comme malades mentaux. Depuis le 03 mars 2020, la pandémie à Covid-19 est arrivée au Sénégal. Plusieurs mesures dont la fermeture des écoles, l’instauration du couvre-feu, ont été décrétées. Si chacun cherchait à « rester chez soi», pour se protéger du virus, ce n’est pas le cas pour un jeune homme qui a décidé d’occuper, avec l’appui du préfet, une ancienne école de Rufisque pour accueillir les personnes souffrant de troubles mentaux et restées à la rue. Contacté par la rédaction de Xalima, Hamet Daf, juriste de formation, s’est expliqué sur l’initiative bénévole du centre Delossi, qui selon lui a toujours été très sensible à la question des personnes vivant à la rue et depuis plusieurs années, il se rendait tous les soirs dans les rues de Rufisque pour distribuer de la nourriture aux personnes sans logement,isolées socialement.

