XALIMANEWS-La découverte du gaz et du pétrole au large du Sénégal et de la Mauritanie a fait coulé beaucoup d’ancre concernant la question de la transparence et de la redevabilité. Le ministère des mines et des Energies renouvelables en partenariat avec la société civile, l’ONG-3D et l’ USAID, a unitié le premier forum économique sur le secteur extractif, hier mercredi, afin de discuter sur comment les populations pourront bénéficier de ces ressources découverte.

« Nous avons l’obligation avec l’article 26 de la constitution sénégalaise disant que « les ressources naturelles appartiennent aux populations et non à l’Etat » d’être transparente sur la redevabilité du secteur extractif. C’est dans ce cadre que nous sommes venus participer aux discussions des projets pétroliers et gaziers en cours au Sénégal qui consiste à parler des GTA sangomar et Yakar Teranga afin d’ouvrir toutes les perspectives », a indiqué Cheikh Niane, venu présidé la première édition du Forum économique sur le secteur extractif.

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a lancé un programme de quatre (4) ans avec « le Natural Resource Governance Institute (NRGI), le Forum Civil et l’ONG-3D afin de promouvoir la transparence et la redevabilité dans les secteurs pétrolier, gazier et minier du pays », a fait savoir Birahim Seck, venu représenté la société civile.

Ledit programme précédemment nommé vise à améliorer la gouvernance du secteur extractif, en assurant une meilleure gestion et distribution des revenus auj profit de l’ensemble des citoyens sénégalais. La mise en œuvre du programme a démarré le 20 septembre 2022.

Le programme vise à améliorer la gestion budgétaire des revenus extractifs et renforcer le mécanisme de suivi réglementaire et institutionnel et à améliorer l’accès et l’utilisation des informations et des données par les OSC et les médias sénégalais, et accroître l’efficacité du plaidoyer des OSC et des médias.

Le programme associera les connaissances locales approfondies et les réseaux des partenaires, avec une analyse de pointe et des approches éprouvées pour renforcer la participation des citoyens en ce qui concerne la transparence et la redevabilité des industries extractives.

« Ce programme va considérablement renforcer la contribution de la société civile à la transparence liée à la gestion des ressources naturelles au Sénégal », a précisé Moundiaye Cisse, Directeur Exécutif de lONG-3D.

Le programme USAID TRACES vise également à assurer les retombées pour les femmes et à mieux protéger leurs droits dans les milieux extractifs, grâce à un programme intégrant des activités sensibles et spécifiques au genre. Le programme TRACES s’adressera également aux jeunes (y compris aux jeunes femmes) pour approfondir leur compréhension du secteur extractif et renforcer leur participation dans ce secteur, de sorte que le Sénégal compte des citoyens informés.

Le programme sera mis en œuvre à la fois au niveau central et local, particulièrement au sein des communautés productrices de matières premières. Au niveau local , les partenaires privilégieront la mise en œuvre du programme dans les régions de Thiès, Kédougou, Saint-Louis, Matam et Fatick.