XALIMANEWS- « Vous et nous » est le nouveau projet musical d’Hermanos Thioune, mené par les hispano-sénégalais. C’est un est un voyage musical à travers l’Afrique, la Jamaïque, l’Inde et les îles Canaries. À cela s’ajoutent les voix des femmes sénégalaises, des enfants sénégalais et Canaris afro-descendants et un jeune brésilien. Les paroles sont principalement sur la migration et la nécessité et l’importance de interculturalité. Mais aussi, ce projet est transversal. Il n’est pas là axé uniquement sur la musique mais travaille aussi sur l’intégration, puisque les membres de la chorale sont des femmes africaines migrantes arrivées aux îles Canaries.

C’est une fusion de différents genres musicaux différenciés mais qui se confondent : musique traditionnelle africaine, reggae, zouk love, folk et Meringue. Le point d’union de tous ces styles est leurs racines africaines, dont beaucoup sont venus à ce jour et dansent et chantent sans connaître leur germe. Mais en plus, l’œuvre aura des teintes d’Inde et des sons Folklore canarien, pays d’accueil de Khaly Thioune pendant 14 ans. Le sens de cette nouvelle création est la démonstration qu’aucune culture est née seule, mais tout transmute jusqu’à créer de nouveaux styles, de nouveaux rythmes et mélodies chantés et dansés à travers ce monde. Ce germe ou racines africaines des styles popularisés dans presque dans toutes les sociétés qui nous conduisent à l’affirmation historique selon laquelle l’Afrique est le berceau de l’humanité. Et si oui, d’où vient le rejet et l’invisibilité vers ce continent ? La réponse est complexe et chargée de facteurs.

Cependant, on pourrait en citer une : l’ignorance envers l’Afrique et envers les Africains. C’est pourquoi cet album est une revendication musicale envers les arts africains avec celui de montrer que notre base musicale est influencée par ces personnes qui sont en même temps les destinataires du mépris et de l’ignorance dans le cadeau. L’album, non seulement avec sa musique du monde, mais aussi avec les paroles de ses chansons, engagées et critiques, est une œuvre avec laquelle créer conscience tout en s’évadant et en s’amusant.

La présentation de l’album aura lieu à la capitale de l’archipel des Canaries entre juin et juillet à Las Palmas de Gran Canaria, au Théâtre Guiniguada. À Santa Cruz de Tenerife, l’espace choisi est le Musée de la nature et de l’archéologie, et dans quelques structures culturelles au Sénégal.