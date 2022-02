2022, une année charnière pour le Président Macky Sall le sport, la culture, notamment le premier sacre des Lions du foot le 6 février dernier à Yaoundé, au Cameroun, dans l’enfer du stade Olembé et l’inauguration demain mardi 22 février du Stade du Sénégal baptisé stade Abdoulaye Wade du nom du troisième président de la République qui a ouvert l’alternance politique en 2000, deux ans avant la première finale des Lions à la CAN malienne en 2002 et leur retentissant qualification en quart de finale du Mondial Corée/Japon la même année après une qualification historique.

Le Président Macky Sall pourrait bien se demander qu’est-ce qu’un chef d’Etat aimerait de plus en termes d’émotions et de mobilisation autour de ses projets, même si du point de vue politique tout n’a pas au mieux en 2022 surtout avec les locales du 23 janvier qui ont vu sa coalition perdre la bataille de la conquête des principales villes du pays.

Après la victoire des Lions à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en terre camerounaise portant aussi son empreinte, parce qu’il y a cru, mis la délégation dans les meilleures conditions de performance et insisté, lors de la cérémonie de remise du drapeau, sur le changement de paradigme que les Lions devaient opérer pour extirper de leurs entrailles la peur de perdre, le Président Sall peut capitaliser. Ce d’autant que la peur de perdre avait jusqu’ici paralysé les Lions, les privant de joies renversantes et uniques que seule procure la victoire méritée et recherchée depuis des lustres. Les mots de Macky Sall, sans ambiguïté, ont pesé, comme ceux de l’encadrement technique, la grande attente du peuple totalement acquis à la cause des Lions et les critiques dont les plus objectives et significatives ont mis la pression sur le banc.

ADVERTISEMENT

La CAN désormais derrière nous, arrive l’avenir avec ses inconnus certes, mais aussi les termes de performances sportives du futur dont les lettres s’inscrivent sur les pierres du stade Abdoulaye Wade.

Oser le présent pour miser sur l’avenir

Beaucoup de critiques ont été formulées contre la construction de ce stade. Sur son prix, 153 milliards FCFA, que beaucoup ont jugé exorbitant et invraisemblable. Sur sa pertinence, alors que les urgences et autres priorités manquent d’être comblées dans le cadre de l’anticipation et la satisfaction des besoins et attentes des populations. Comme se sont exprimées d’autres critiques plus enclines à voir du côté des perspectives et la prospective qui requièrent des mécanismes de pensées soutenus par d’autres principes, notamment ceux de la conquête. Pour ces dernières critiques favorables, le stade Abdoulaye Wade offre des possibilités au Sénégal de postuler à l’organisation de plusieurs manifestations continentales et internationales aussi bien sportives que culturelles, voire d’autres natures. Retenons aussi que Dakar a réussi aussi la prouesse d’écrire son nom dans l’agenda international en arrachant l’organisation pour la première fois en Afrique des Jeux olympiques de la jeunesse mondiale. Ce qui est loin d’être négligeable quand on sait que la capitale va recevoir sur ses terres et dans ses réceptifs plus de 3000 personnes, athlètes, encadrement technique et médical, officiels et journalistes confondus. Ce n’est pas peu pour sa publicité, sa destination touristique à moyen et long terme, si bien entendu les Dakarois en tirent la meilleure le profit.

On pourrait toujours trouver à redire sur le stade Léopold Senghor livré à lui-même, dans un état indigne d’un pays comme le nôtre faut-il reconnaître, ou encore Demba Diop qui lui est fermé depuis les événements tragiques de la finale de la Coupe du Sénégal en 2017. La construction du nouveau stade justifie-t-il que ces deux stades historiques, le second construit pour les Jeux de l’Amitié en 1963 juste après l’accès à la souveraineté internationale de notre pays et le premier pour la CAN de 1992 par les Chinois à travers la coopération sino-sénégalaise ? Rien ne justifierait cela, mais on ne peut aussi dire que c’est aux fins de construction du nouveau stade qu’ils sont restés en l’état de délabrement. Oui, les questions ne manqueront pas. Est-ce que le gouvernement n’aurait pas mieux fait de réaménager ces stades et les rendre plus modernes et aux normes internationales ? Encore faut-il aussi préciser que le ministre des Sports Matar Ba a annoncé une enveloppe de 27 milliards FCFA pour leur réaménagement et réhabilitation.

Toutefois, construire un nouveau stade de football performant et moderne à Diamniadio, dans la nouvelle ville dressée par le Président Sall s’entend aussi. A-t-il tort ? A-t-il raison d’avoir mobilisé autant de moyens et de ressources pour un projet d’avenir dont les retombées seront appréciées par les générations à venir ? C’est une question que l’on est en droit de se poser non sans réfuter que la réponse appartient au futur. Quand on sait que gouverner c’est aussi anticiper et léguer aux prochaines générations un héritage afin qu’elles s’en inspirent, en fassent de même et reproduisent ainsi le même schéma, on comprend mieux la logique politique qui est celle de prévoir et prévenir. On peut être en phase ou pas. Le débat est ouvert.

Nous voilà à quelques heures de l’inauguration et le moment est plus, pour ne pas dire désormais, à l’appel des compétences, du savoir-faire, de la maintenance technique, de l’organisations d’événements phares qui dessineront les contours d’une destination sénégalaise sportive et culturelle, comme ce fut le cas de Dakar dans les années 1960, 1970 et 1980. Dakar a été célèbre dans le monde pour ses rendez-vous culturels et sportifs. Ce ne sont plus infrastructures sportives et autres sites qui manquent pour que la multiplication de contenus de qualité et à cachet international tels les concerts et compétitions sportives ne se conjuguent pas. Le stade Abdoulaye Wade, le circuit de course de Dakar Baobab pouvant abriter des courses auto, moto et d’autres manifestations, Dakar Aréna, le stade de Thiès, l’Arène nationale, le Monument de la Renaissance, la Place du Souvenir africain, le Grand Théâtre, le Musée des civilisations, sans compter les autres cadres dans les régions sont de véritables leviers pour une réelle économie sportive et émergence d’une industrie sportive. Associés aux offres de transports (TER, BUS), aux infrastructures routières, réceptifs hôteliers, à l’aéroport de Diass, les contenus sportifs et culturels deviennent une aubaine pour les jeunes et une offre économique pour le pays.

Abdoulaye Wade à jamais dans le cœur et l’imaginaire des Sénégalais

C’est dans une ambiance aux relents du sacre de la bande à Aliou Cissé, 16 jours après, que va se faire l’inauguration. Certes, l’effervescence a cédé la place au quotidien des Sénégalais rendu encore plus difficile par l’augmentation des prix des denrées alimentaires, mais le jour est assez chargé d’ondes positives pour ne pas être célébré comme il se doit par les Dakarois et Sénégalais hôtes de plusieurs chefs d’Etat (Allemagne, Turquie), chefs de gouvernements, artistes d’envergure mondiale et autres personnalités sportives, politiques, etc. Dakar, qui compte déjà du beau monde dans ses murs, Alpha Blondy, Eto’o, Drogba pour ne citer que ces stars, s’apprête à mettre les petits plats dans les grands pour offrir en mode TERANGA ce qu’il a de plus sénégalais, de plus africain, de plus compétitif.

Certes 2026 est encore loin, mais l’inauguration du stade Abdoulaye Wade construit en 17 mois par les Turcs sur moins de 4ha est déjà un test pour le pari de l’organisation que celui de la sécurité des prochains JOJ. Les gendarmes qui avaient sorti le grand jeu lors du Grand Bal de Youssou Ndour à Dakar Arena seront en vue sur terre et dans le ciel pour assurer la sécurité des environs et dans le stade Abdoulaye Wade, du nom du nom du troisième président de la République qui a ouvert l’alternance politique en 2000, deux ans avant la première finale des Lions à la CAN malienne en 2002 et leur retentissant qualification en quart de finale du Mondial Corée/Japon la même année après une qualification historique.

Pourquoi Abdoulaye Wade et non Abdou Diouf ou un nom commercial qui aurait assuré au dit stade des rentrées conséquentes de revenus à plusieurs zéros et pendant 25 ans par exemple ? Seul le Président Macky Sall le sait, encore que quand on connait l’homme pour son sens aigu de la politique, on ne peut écarter une vision, voire un calcul dont les déclinaisons nous seront plus claires demain. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas un Sénégalais qui en voudrait au Président Macky Sall d’avoir choisi Abdoulaye Wade, le dernier Mohican et opposant le plus âgé pour le nom du stade.

En procédant de la sorte, Macky Sall s’inscrit dans l’histoire dynamique d’une démocratie sénégalaise dont il se veut le lion parce que certainement mise à mal ces dernières années sous son magistère. Voudrait-il rectifier le tir ? Il n’est en tout cas jamais trop tard pour bien faire. C’est ainsi que nous percevons sa démarche. Mieux, nous ne sommes pas loin de croire que la victoire des Lions et la mobilisation sans précédent des Sénégalais ont parlé au Président Sall qui a décidé de sortir le grand jeu pour remettre le Sénégal dans le sens d’une grande démocratie dans l’intérêt du pays et de tous au nom d’une nouvelle vitalité politique, économique et sociale dont il entend être l’arbitre avant de céder la place à son successeur en 2022. Pour dire les choses, nous ne serons pas surpris que le Président Sall fasse au peuple sénégalais une énorme surprise demain. C’est ce que nous croyons avoir compris. Le nom de certains artistes invités, tel Alpha Blondy, nous le laissent penser. Une chose nous est claire, le le Président Macky Sall est en train d’écrire sous nos yeux l’histoire politique de notre pays. Nous en saurons plus demain, le jour J.

Charles FAYE