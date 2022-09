En perspectives de la présidentielle de 2024, il invite le secrétaire général du Pds Me Abdoulaye Wade à faire confiance à la jeunesse. Pour Muhammad Dème, il est nécessaire que les jeunes libéraux s’assument pour faire faire face à ce régime dictatorial : « Encore une fois, j’appelle tous les libéraux de mon département, à tous nous rejoindre dans ce combat de changement et de mobilisation, et pour cela, il est primordial que les jeunes libéraux prennent leurs responsabilités et mettent en place un plan d’action à suivre pour ressusciter le parti et remobiliser les bases pour une victoire éclatante en 2024 avec le président Karim Wade. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy