En 2024, près d’un million et demi (1,5 million) de jeunes qui ont aujourd’hui 15, 16, 17 et 18 ans arriveront sur le fichier électoral du pays. Ces jeunes ne jurent fidélité et loyauté qu’à SONKO. Si l’on y agrège son électorat naturel et ceux qui étaient privés de vote en 2019, il ressort que Sonko remportera la présidentielle de 2024 dès le premier tour.

