« En juillet, ajoute la même source, le contre-amiral Oumar Wade a ainsi confié à l’équipementier une étude de projet préliminaire à l’installation le long du littoral d’un système de radars dédié à la surveillance maritime ». « Ce dispositif doit permettre de mieux coordonner les opérations de reconnaissance et de patrouille, ainsi que d’améliorer l’inter-opérabilité entre les différentes agences de sécurité maritime. Les équipes d’Havelsan, qui font une cour des plus assidues aux autorités militaires sénégalaises depuis 2020, accompagnent en qualité de société publique l’agressive offensive diplomatique impulsée par le président Recepp Tayip Erdogan en Afrique de l’Ouest », précise-t-on. « Le projet de surveillance, révèle-t-on, encore, a été élaboré aussi bien pour les besoins de la marine sénégalaise que pour ceux du très stratégique ministère des Pêches et de l’économie maritime, piloté par Alioune Ndoye et dont l’objectif formulé par le Plan Sénégal émergent est de faire fructifier « la rente halieutique ». Le ministère est aussi chargé de la lutte contre la pêche illicite pratiquée à grande échelle par les chalutiers étrangers ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy