» On a décrété 72 heures de grève pour nous faire entendre par les autorités compétentes. Moi qui vous parle je suis en classe de première, l’année prochaine je ferais mon baccalauréat, et jusqu’à présent on n’a pas de professeur de français, d’arabe et de mathématique. C’est inadmissible. on peut pas accepter que depuis la rentrée des classes qu’on soit privé de professeur en tant que élèves de L2. Les élèves de terminale n’ont pas de professeur de philosophie, ni de mathématique alors qu’ils préparent un examen d’un tel envergure qui est le Baccalauréat » s’est indigné la fille.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy