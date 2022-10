° Valoriser les ressources humaines au niveau des services consulaires pour une meilleure prise en charge des membres de la diaspora. ° Améliorer les relations entre les organes de l’Etat et les associations de la diaspora afin de faciliter la confection de passeport et de carte nationale d’identité. ° Créer un consulat général dans les villes où il existe plus de 20.000 sénégalais et un consul honoraire dans celles de plus de 1.000 sénégalais.

