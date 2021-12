Le décret 80.268 du 10 mars 1980 doit s’appliquer dans toute sa rigueur pour permettre aux uns et aux autres de travailler dans le respect mutuel. Ce qui éviterait les confrontations entre agriculteurs et éleveurs. Au cours du CRD, les acteurs ont pointé du doigt les maux qui gangrènent la cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs.Il faut une délimitation des zones de pâturages et du parcours du bétail pour freiner la divagation des animaux.

Les heurts entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents et tournent le plus souvent au drame dans la plupart des cas. Ce qui a amené les acteurs et l’administration territoriale à adopter certaines mesures pour régler la situation. Un comité régional de développement (CRD ) s’est tenu ce jeudi à la gouvernance de Diourbel dans le cadre la délimitation des parcours du bétail mais aussi des zones de pâturages.

