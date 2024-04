Déminage en Casamance : Le gouverneur estime les besoins à 13 milliards F CFA

XALIMANEWS-Le Gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a souligné lors d’un atelier-bilan et de programmation des activités du Comité régional de coordination et de suivi des interventions dans les domaines de la réinsertion et du déminage humanitaire dans la région de Ziguinchor que les acteurs nécessitent 13 milliards de francs CFA pour déminer plus d’un million de mètres carrés de terres en Casamance.

Il a affirmé : « Nous avons un million et demi de mètres carrés de terres à déminer en Casamance. Pour ce faire, il faut au moins 13 milliards de francs CFA ». Cette réunion avait également pour objectif de faire le point du plan d’actions du Comité de coordination et de suivi des interventions dans la région de Ziguinchor, élaboré en 2023.

Mor Talla Tine a expliqué : « Pour atteindre cet objectif de renforcement des actions de déminage, mais aussi de retour et de réinsertion des populations, nous avons jugé opportun de mettre sur pied un Comité régional de suivi, d’harmonisation et de coordination des interventions en matière de déminage et de réinsertion socioéconomique des populations ». Il a également invité les pays amis du Sénégal à venir soutenir ce déminage humanitaire, à travers la mise à disposition de ressources additionnelles.

Le Gouverneur a souligné : « Ce déminage humanitaire nécessite énormément de ressources financières », et a salué l’accalmie notée depuis quelque temps dans la région, ajoutant : « Depuis très longtemps, nous n’avons pas enregistré de braquage, ni d’attaque armée. Il y a aussi une volonté des parties à aller définitivement vers la paix ».