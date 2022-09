Abdoulaye Wade n’est pas du tout content de la gestion du PDS par son fils. Le gorgui a maintes fois déploré les départs de plusieurs cadres. Après la mise à l’écart de Bara Gaye qui lui a fait très mal, la démission de Cheikh Dieng est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Selon nos sources, dès qu’il a appris la démission du patron du PDS de Pikine qu’on voulait lui cacher à tout prix, le Pape du Sopi a pété un câble et demandé des explications aux responsables. Il a câblé Karim Wade qui a passé un mauvais quart d’heure. Le Président a décidé d’accorder une audience à Cheikh Dieng pour arrondir les angles.

Me Abdoulaye Wade pourra-t-il faire faire revenir Cheikh Dieng sur sa décision, après que ce dernier ait rendu publique sa lettre de démission ? Cheikh Dieng explique des divergences avec Karim Wade, en sus qu’il ne partageait pas la réaction tardive du PDS de s’allier avec Yewwi Askan Wi. Cheikh Dieng n’est ensuite pas du tout content de n’avoir pas du tout été élu député. Il en veut à Karim Wade.

Le Cheikh Dieng qui réaffirme son ancrage dans l’opposition pour une alternance véritable et écarte tout compromis avec le pouvoir du Président Macky Sall, a remercié Me Abdoulaye Wade pour leur compagnonnage et les postes qu’il a occupés grâce au Pape du Sopi. Sa démission a fait sortir de ses gongs Ma Abdoulaye Wade qui en veut à son fils Karim Wade. Me Abdoulaye Wade tient à ce que Cheikh Dieng reste toujours au PDS. Il est même parti au clash avec son fils Karim Wade, et va recevoir en audience Cheikh Dieng pour lui faire revenir à la raison, c’est-dire dans sa décision de démissionner du PDS.

Pour que Me Abdoulaye Wade en vienne à une telle décision, c’est qu’il doit avoir une bonne raison. Mais Karim Wade tient aussi le fil. Karim Wade s’accroche toujours à l’idée que la planche de salut pour lui, lors de l’élection présidentielle en 2024, est de s’allier avec le Président de la République Macky Sall. Or, Cheikh Dieng très mécontentent de ne pas être investi député, avait pour pari de s’accompagner avec Ousmane Sonko.

Me Abdoulaye Wade est très fâché contre Karim Wade, d’autant qu’en dehors de la démission de Cheikh Dieng, il n’a toujours pas digéré pas le départ de Bara Gaye du PDS. Pour lui, tout comme le départ de Cheikh Dieng, celui de Bara Gaye est lié aux manigances de Karim Wade. Me Abdoulaye Wade en veut vraiment à son fils Karim Wade pour ces départs du PDS.

Va-t-il reprendre tout l’appareil de son parti en main. Toujours est-il qu’il dénonce la gestion du parti par Karim Wade. Tout risque de se décider au sortir de l’audience qu’il va accorder à Cheikh Dieng. Me Abdoulaye Wade va-t-il désavouer son fils Karim Wade ? Ou alors donner raison au démissionnaire Cheikh Dieng ? C’est un dilemme auquel il va être confronté. C’est toute la case du PDS qui est sur le point de se brûler. Me Abdoulaye Wade saura comme toujours sortir la bonne formule, en coupant la poire en deux.

Il n’acceptera jamais de désavouer publiquement et ouvertement son fils Karim Wade, mais il fera tout pour sauvegarder l’intégrité du PDS. Me Abdoulaye Wade dispose de ressources, c’est un homme politique avisé capable de manipuler le chou et la chèvre. Il a promis de faire de Karim Wade, un futur Président de la République du Sénégal. Il tient à sa promesse jusqu’au bout. Même s’il est fâché contre Karim Wade en ce moment, car ne souhaitant pas d’un départ de Cheikh Dieng du PDS. Surtout que ce dernier est représentatif dans le département de Pikine et président de la section de Djida Thiaroye Kao.

Xibaaru.sn