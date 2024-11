Demoday Challenge + Dakar : 10 Startups obtiennent un coup de boost

XALIMANEWS- La première édition du démo day Challenge + Dakar a révélé le potentiel des jeunes entreprises sénégalaises. Organisé par HEC Paris en collaboration avec la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l’ Ambassade de France au Sénégal sous l’égide de la communauté LionsTech Invest, cet événement a offert aux entrepreneurs de cette première cohorte l’opportunité de présenter leurs projets novateurs devant un public d’investisseurs, de leaders de l’écosystème entrepreneurial et de représentants institutionnels.

« Ce rendez-vous représente l’aboutissement d’un programme conçu pour faire émerger des talents locaux, soutenus par un réseau international d’experts et des ressources financières ciblées. Challenge+ Dakar s’inscrit dans une dynamique de soutien au développement entrepreneurial sénégalais, réaffirmant l’importance de l’accompagnement dans la croissance des jeunes entreprises, un levier essentiel pour la création d’emplois et la valorisation des ressources locales », indique le communiqué dont nous avons reçue copie.

Les projets présentés, couvrant des secteurs aussi variés que la BioTech, la GreenTech, la HealthTech, la Fintech et l’EdTech, ont démontré la diversité et la richesse des solutions proposées par ces jeunes pousses pour répondre aux défis locaux et continentaux, tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour l’économie.

Ainsi, le jury décerné le premier prix à Limawa, une start-up spécialisée dans la conservation des aliments grâce à une technologie de réfrigération solaire adaptable à divers types de véhicules. Cette solution soutient une alimentation durable tout en réduisant l’impact environnemental, deux priorités

essentielles face aux défis posés par le changement climatique. A la deuxième place, NeoFarm, une biotechnologie sénégalaise, a également été saluée pour ses solutions

transformant des déchets organiques en protéines et huiles dérivées d’insectes (mouches soldats noires), destinées à l’alimentation avicole et aquacole, ainsi qu’en engrais organique pour l’agriculture.

Tukkijamm a complété le podium en remportant le troisième prix. Avec pour objectif de faciliter la mobilité quotidienne des salariés en entreprise grâce à une solution digitale, la start-up se présente comme un vaste réseau

de covoiturage domicile-travail, permettant également la réduction de l’empreinte carbone.

Le prix coup de cœur a enfin été remis à Alyfa pour son impact positif sur les jeunes générations. Pour Philippe OSTER, Directeur des Affaires Internationales de HEC Paris, Challenge+ Dakar incarne parfaitement la mission d’HEC Paris qui est d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement alliant expertise internationale et ancrage local.

Abondant dans le même sens, Etienne KRIEGER, Fondateur et co-directeur académique du programme a indiqué que Challenge+ est devenu une référence en France dans l’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant et s’est ensuite étendu en Côte d’Ivoire et au Sénégal. « Notre mission est de sélectionner, former et soutenir des entrepreneurs à haut potentiel. Pourquoi le Sénégal et la Côte d’Ivoire ? Ce sont des pays d’un dynamisme

remarquable, où les opportunités sont extraordinaires », a-t-il ajouté. Elena DIA,

Coordonnatrice de la Cellule Animation de l’Écosystème à la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), a salué ce programme, fruit du partenariat stratégique entre la DER/FJ et l’ Ambassade de

France dans le cadre de LionsTech Invest. Selon elle, c’est une initiative capitale pour renforcer l’écosystème entrepreneurial au Sénégal.

L’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine FAGES estime pour sa part que HEC Challenge+ s’impose aujourd’hui comme un levier phare pour l’entrepreneuriat en Europe et en Afrique. Avec pour objectif de promouvoir la croissance et la visibilité des start-ups sénégalaises sur la scène financière internationale, il célèbre et valorise la créativité de la jeunesse et son rôle central dans l’innovation.