Dépenses non justifiées et manque de transparence à la mairie de Dakar-Plateau : Aliou Ndoye sous les projecteurs

XALIMANEWS-Dans le rapport de contrôle de la gestion de la commune de Dakar-Plateau pour la période 2012-2016, le maire Alioune Ndoye est pointé du doigt. Selon le document, des dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires, au transport de pèlerins vers les lieux saints et aux soins médicaux ont été effectuées sans pièces justificatives ni bénéficiaires identifiés.

Un montant total de 423 544 000 FCFA a été alloué, avec 350,6 millions destinés au pèlerinage à La Mecque, 59,9 millions pour la célébration du Leylatoul Khadre, et 13 millions pour le pèlerinage vers des lieux saints chrétiens. Le document révèle les détails des paiements effectués à différentes agences pour le transport et la prise en charge des pèlerins vers La Mecque, le Leylatoul Khadre à Fès, et d’autres destinations religieuses.

Outre ces dépenses, d’autres irrégularités ont été relevées dans la gestion municipale, telles que le paiement inapproprié d’honoraires d’avocats, des dépenses de restauration et d’hébergement non documentées, le paiement de consultants sans rapport d’étude fourni, et des versements suspects dans la réhabilitation du centre secondaire d’état civil de l’hôpital Principal.