«Je vous annonce qu’à la suite de multiples interventions de frères et soeurs patriotes, de sénégalais d’ici et d’ailleurs, de respectables autorités religieuses et par égard pour la sacralité du mois de Ramadan, j’ai décidé de mettre un terme à la grève de la faim que j’avais entamée depuis le jeudi 16 mars 2023. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre soutien et votre solidarité depuis le début de la détention arbitraire dont je fais l’objet. Par anticipation, je vous souhaite un Bon Ramadan et, à mes frères et sœurs chrétien.ne.s, une bonne poursuite du Carême. Le combat continue”, a-t-il soutenu

