Dernière minute : La DGID donne une bonne nouvelle aux entreprises de presse

XALIMANEWS- Enfin la bonne nouvelle pour la presse dont certaines entités s’étaient vu bloquer leurs comptes bancaires à la suite d’un contentieux avec le fisc.

En effet, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) informe, ce mercredi, dans un communiqué que le Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), Abdoulaye Diagne, a ordonné le déblocage des comptes des entreprises de presse.



« Les comptes des entreprises de presse ont été débloqués selon les instructions qu’il a données à ses services », a indiqué Mamadou Ibra Kane. Ainsi, il invite les « entreprises concernées à se rapprocher de leur centre fiscal pour obtenir la mainlevée ».



« Me signaler les cas non encore résolus. M. Diagne reste à mon écoute pour régulariser la situation », a ajouté Kane.