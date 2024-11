Dernière minute : La police chez Barthélémy Dias…

XALIMANEWS- Il est dix huit trente, à ce jour de vote, quand on nous signale que la police se dirige vers la maison de Barthélémy Dias, à Sacré-Coeur. « Ce n’est pas normal qu’on utilise les moyens de l’Etat pour protéger un voyou… », commente un militant de Pastef dans une vidéo, postée sur les réseaux sociaux. Ce dernier se sent, en effet, blessé par « les actes » du maire de Dakar et de « sa clique ».

Arrivé dans son centre de vote, au centre Mass Massaer Niane, après 16H, Barthélémy Dias a accompli son devoir citoyen, accompagné de ses gardes rapprochées. Nos radars rapportent que la suite n’est pas sans conséquences, car au contact des militants de Pastef, les accompagnants de la tête de liste de la coalition Sammeu Sa Kaddu sont allés dans le sens de la provocation en jetant les bulletins de Pastef par terre, les éparpillant un peu partout. Un geste qui a provoqué la colère de l’autre camp.

Toujours est-il que, certainement pour éviter d’autres effets de violence, en cette soirée électorale, la police, saisie, a préféré anticiper en allant « protéger » le maire de Dakar jusque dans sa maison…

Nous y reviendrons…