Dernière minute: Les gardes du corps de Barthélémy Dias arrêtés par la BIP

XALIMANEWS: Dans la nuit du mardi au mercredi, aux environs de 1h30 du matin, une opération musclée des éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a conduit à l’arrestation de près de 40 membres de la sécurité de Barthélémy Dias, candidat de la coalition Samm Sa Kaddu. Cette intervention s’est déroulée à Allou Kagne, peu après un grand rassemblement tenu à Thiès, alors que le convoi de la coalition se dirigeait vers Sébikotane.

L’opération de la BIP, menée avec une précision millimétrée, a pris de court les agents de sécurité de Barthélémy Dias, qui n’ont eu d’autre choix que de se rendre face à la supériorité numérique et tactique des forces de l’ordre. Selon des témoins sur place, les éléments de la BIP ont procédé à des contrôles minutieux, menottant systématiquement les gardes du corps présents et les emmenant vers un lieu de détention temporaire non communiqué.

Source: Le Dakarois