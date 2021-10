Des membres du gouvernement de transition du Soudan et d’autres dirigeants civils ont été arrêtés alors que des informations font état d’un coup d’État militaire d’après BBC. Le Premier ministre Abdallah Hamdok fait partie des personnes qui auraient été assignées à résidence par des soldats non identifiés. L’armée n’a pas fait de commentaire, mais les groupes pro-démocratie ont appelé à des manifestations de rue. Les dirigeants militaires et civils sont en désaccord depuis que le dirigeant de longue date Omar el-Béchir a été renversé il y a deux ans et qu’un gouvernement de transition a été mis en place.

