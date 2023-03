«Nous prenons l’opinion à témoin et rappelons que nous ne nous laisserons pas abattre froidement par ces bandits de nervis, qui agissent en toute impunité et parfois même avec la complicité des personnalités politiques du pouvoir. Nous sommes déterminés à poursuivre notre combat pour la démocratie et la justice. Tout nervis identifié sera neutralisé ! Nous n’accepterons pas que des nervis, parrainés par le régime en place, sèment la terreur dans le pays et entravent la libre expression de l’opposition en toute impunité », a-t-il conclu

