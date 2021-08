ADVERTISEMENT

Des jeunes ont décidé de se frotter aux politiques qui ne les confinent qu’à s’inscrire sur les listes électorales et à aller voter. Une coalition dénommée Gox yu bess pour le renouveau a décidé de participer activement aux prochaines Locales avec l’objectif d’une centaine de candidats, peut-on dans les colonnes de LeQuotidien.

Une nouvelle coalition électorale a été lancée, samedi à Dakar, pour aller à l’assaut des collectivités locales. Gox yu bess pour le renouveau, qui regroupe des jeunes acteurs politiques et une vingtaine de partis et de mouvements, entend participer activement à la gestion politique, notamment locale. «Aujourd’hui, tout le monde fait des efforts pour pousser les primo-votants à aller s’inscrire sur les listes électorales, mais on les poussent rarement à être candidats pour prendre leurs responsabilités. Cette fois-ci les jeunes seront au rendez-vous», a dit le coordonnateur de Gox yu bess. Ameth Diallo, qui a expliqué le bien-fondé de la mise en place de la plateforme jeunesmaires.org, a indiqué que la coalition est résolument engagée pour le développement à la base et reste ouverte à toute organisation ou tous les individus qui partagent ses valeurs et sa mission. «Quand on dit Gox yu bess, c’est une nouvelle façon de faire dans la démarche et même dans la conquête. Nous allons changer la façon de faire la politique dans ce pays», a-t-il parié, tout en annonçant que l’objectif est d’avoir une centaine de candidats dans tout le Sénégal. Pour François Mendy, consultant en développement et candidat déclaré à la mairie de Zi¬guinchor, ce projet n’est pas une bataille électorale mais un projet de développement à la base, un engagement citoyen et non un engagement politique. «Je n’ai pas besoin de Ziguinchor pour en faire un parapluie judiciaire. Ce que je dis aux jeunes Ziguinchorois, c’est de sortir massivement le jour des élections et d’aller voter pour le changement. Et le changement, aujourd’hui, c’est Gox yu bess», a indiqué M. Mendy qui dit avoir décidé de «tout laisser tomber à Paris» pour rentrer au Sénégal.