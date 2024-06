Désigné ambassadeur de la Der/fj : Sadio Mané, désormais figure des jeunes qui aspirent à l’entreprenariat

XALIMANEWS- L’international de Football sénégalais Sadio Mané est désigné ambassadeur de la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). La cérémonie de signature de la convention de partenariat s’est déroulée hier, vendredi 28 juin, au siège de la Der, rapporte Sud Quotidien.

Le nouvel « ambassadeur » a pour mission de rendre visibles les actions de la Der, de faire de la remobilisation des ressources et d’accompagner et motiver les bénéficiaires. D’après la Der, Sadio Mané répond aux valeurs cardinales qui sont exigées pour toute personne qui souhaiterait bénéficier d’un accompagnement. « L’ambassadeur de la Der ne peut qu’être en phase avec les objectifs de la Der. Je peux parler au nom des femmes sénégalaises mais je ne peux pas le faire au nom des jeunes. Pour favoriser l’inclusion sociale des jeunes, il nous fallait un jeune bon encadreur, un bon modèle capable de projeter son image sur les jeunes. C’est pourquoi, nous avons choisi notre ambassadeur Sadio Mané. Nous voulons que tous les jeunes sénégalais qui aspirent à l’entreprenariat s’inspirent et s’abreuvent de l’humilité de Sadio Mané », a soutenu la déléguée générale à la Der Aida Mbodj.

La nouvelle directrice générale de la DER estime que la star du football est aujourd’hui le champion du Sénégal et son patrimoine national. Par ailleurs, Aida Mbodj a profité de cette cérémonie pour inviter l’ancien délégué général de Der Papa Amadou Sarr qui était présent à la rencontre de venir travailler avec le nouveau régime. « Vous êtes à l’origine de tout ce qui se passe ici. Personnellement j’ai de la reconnaissance envers vous. Vous vous êtes investis pour notre pays. Aujourd’hui, vous avez d’autres missions à remplir ailleurs. Vous avez le mérite d’avoir créé cet outil essentiel qui est en phase avec ce que nous avons aujourd’hui comme politique de référence avec les nouvelles autorités. Il faut toujours continuer à nous mettre en rapport avec les bailleurs parce que vous travaillez pour le développement du pays », a-t-elle lancé à Papa Amadou Sarr.