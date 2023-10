Le summum de la méchanceté et du cynisme. Bref, pour ces gens, le gréviste de la faim le plus célèbre du pays jouait de la comédie. Avec certainement la complicité de médecins militaires de l’hôpital Principal et l’Administration pénitentiaire qui font supporter à l’Etat les frais d’hospitalisation d’un malade imaginaire. Hier, ceux qui ont parcouru la correspondance de l’Administration pénitentiaire adressée à la nouvelle Garde des Sceaux ainsi que le dossier médical du patient, pourraient bien se demander si ces gens qui ricanent sur la santé d’Oscar Sierra ont du cœur. Ou s’ils respectent la vie humaine tout court. Comment peuvent ils connaître l’état préoccupant d’un détenu politique et adopter le silence sans réagir ? Une correspondance alarmante qui date du 24 octobre, preuve que ces gens se fichent que l’opposant crève en prison. Jamais sans doute dans l’histoire politique du Sénégal de ces quarante dernières années, nous n’avons assisté à tant de cynisme d’un pouvoir qui assiste avec jouissance à la détresse d’un opposant.

