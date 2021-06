Dans un communiqué, elle rappelle que le mercredi 23 juin, de retour de mission, un véhicule blindé du détachement sénégalais déployé au Mali dans le cadre de la Minusma, la Mission de stabilisation des Nations unies, « a été victime d’un accident de la circulation vers 16 heures entre Koro et Bankass », dans la région de Mopti, au centre de ce pays. « Suite à l’explosion d’une roue avant, le véhicule s’est renversé sur le bas-côté de la route, occasionnant un décès et trois blessés légers », indique la DIRPA. « Après les soins d’urgences, ajoute-t-elle dans son communiqué, les blessés ont été immédiatement évacués par hélicoptère à Sévaré » et placés sous observation, pendant que le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Sévaré. Selon la DIRPA, la Mimusma « rendra les honneurs militaires au défunt le 2 juillet à Bamako. Les restes mortuaires seront transférées à Dakar le 3 juillet ». Elle rappelle que le DETSEN 10, le détachement sénégalais actuellement en mission au Mali, compte 850 militaires et a été déployé dans ce pays entre décembre 2020 et février 2021, pour une durée de 12 mois

