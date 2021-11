Après que le convoi de Pastef sur la route du retour de Ziguinchor vers Dakar ait fait un accident mortel ayant fait minimum 3 victimes, le leader et Président du PRP, Déthié FALL a manifesté son soutien a Ousmane Sonko et le parti Pastef. « J’adresse mes plus attristées condoléances au Président Ousmane SONKO et à l’ensemble des militants du PASTEF suite aux décès de nos frères survenus cet après midi par accident sur la RN1 », a-t-il déclaré. Fall a ainsi prié « pour le repos éternel des âmes des défunts et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ».

