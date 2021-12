Mieux dans leur logique de clarification, le SYNAP a balayé d’un revers de main un quelconque détournement et souligne que la plupart des bénéficiaires de ces chèques dont on fait allusion sont des portiers, des fournisseurs et des hauts responsables notamment son Secrétaire Générale Monsieur Ibrahima Sarr. Par contre selon, Al Mareme Fall, Porte Parole du jour toujours, Saliou Fedior était dans un Bamboula totale en se servant des fonds de Postefinances pour subventionner sa Femme, ses sœurs, Tante, nièce, bref sa famille et pire, il est dans l’incapacité totale de fournir un rapport justifiant tous ces subventions. Par ailleurs le SYNAP détient des bons de Caisses pour tous les bénéficiaires de l’argent et le moment venu d’autres preuves seront mise à la portée des Sénégalais.

