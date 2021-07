«Ce lundi, le tribunal des flagrants délits a statué sur une plainte contre X déposée par le groupe Emedia Invest, portant sur la gestion de sa chaîne YouTube, dont l’espace de monétisation faisait l’objet d’un blocage né d’une manœuvre frauduleuse. Un autre compte Adsense avait été créé par un agent de l’équipe digitale, pour détourner toutes les données relatives au paiement. Après enquête de la police cyber sécurité, un des agents, du nom d’Alassane Tall, a été arrêté et placé sous garde à vue, avant d’être déféré, avec des preuves formelles et des éléments très compromettants l’incriminant. Sensible à la demande des parents du jeune (23 ans) employé, la Direction du groupe Emedia a décidé de retirer sa plainte avant la programmation de l’audience, sous la condition de retrouver les accès qui avaient été détournés, la famille s’engageant à son côté d’honorer le préjudice subi (environ 20 mille euros, soit plus de 13 millions FCFA), qui est loin des montants annoncés sur certains sites. Face à cette situation, le juge a décidé de condamner le sieur Alassane Tall à trois mois avec sursis pour entrave au fonctionnement et au système informatique et l’a relaxé pour l’obtention d’avantages économiques. Emedia »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy