Détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux…: Lat Diop finalement envoyé en prison 

XALIMANEWS-Lat Diop, ancien directeur général de la Lonase, a été déféré, hier jeudi, par la Division des investigations criminelles. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds. Il a passé sa première nuit en prison, et son dossier est actuellement en instruction.

Les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC), avec l’autorisation du Parquet financier dirigé par El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, ont perquisitionné le domicile de Lat Diop aux Maristes, ont informé les quotidiens L’Observateur et Les Échos.

Cependant, cette fouille n’a révélé aucun indice compromettant à l’encontre de l’ancien ministre des Sports, ajoute Les Échos.

De plus, informe de son côté L’Observateur, une demande de vérification a été adressée aux Impôts et Domaines pour confirmer si Lat Diop a réglé ses obligations fiscales durant son mandat à la LONASE ; ceux-ci ont confirmé qu’il a payé, bien qu’une somme de 380 millions reste due.

Il est également à noter que Mouhamed Dieng, ancien administrateur de 1Xbet Sénégal, a accusé Lat Diop de corruption, mais n’a pas assisté à la confrontation prévue à la DIC le 25 septembre.