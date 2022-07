ADVERTISEMENT

La Coordination des Associations de Presse ( CAP) est montée au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie le détournement de la UNE de certains quotidiens et les attaques répétitives contre les journalistes.

Mamadou Thior, President du Cored s’est indigné de l’agression des journalistes et le détournement de la UNE de certains quotidiens qu’il qualifie de désinformation. Mieux, Monsieur Thior souligne que malgré la montée en puissance des réseaux sociaux, la Presse Classique reste et demeure le garant pour la bonne marche de la démocratie et par ailleurs la Coordination suit de très près l’affaire qui est pour le moment entre les mains de la justice et la CAP ne lésine pas les moyens pour que cette affaire aille jusqu’au bout.

Dans cette même veine, Ibrahima Lissa Faye President APPEL( Association de la Presse en Ligne) a montré toute son amertume envers ces actes de sabotage de certains quotidiens et l’attaque contre des confrères à Guediawaye. Il martèle et déclare à qui veut l’entendre que dorénavant la presse ne va plus se laisser faire et le combat sera mené jusqu’au bout et ils comptent saisir le Procureur et Facebook en même temps et que l’impunité doit cesser immédiatement. Une sorte de Deep-Fack qu’on ne pourra pas accepter car ce qui se cachent derrière on un objectif bien déterminé. Car s’attaquer à la Presse, c’est attaquer à la démocratie sénégalaise et au citoyen Sénégalais.

En outre, il interpelle les journalistes à plus de vigilance vis à vis de leurs travailles surtout en ces derniers jours de campagne. Par ailleurs, il déclare que si Citoyen ou un entreprise se sente léger par un papier, il a l’opportunité de saisir le CORED ou de saisir le quotidien en question pour apporter un démenti.