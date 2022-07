Elle a refusé de retourner la marchandise et a ignoré de nombreux appels à la société RE-Energy basée aux Émirats Arabes-Unis et dirigée par le Turc Rahul Chandra. RE-Energy avait signé un contrat de vente de 35 mille tonnes d’engrais avec la société de Ndèye Nancy Niang. Après la vente, elle a fait un virement de 650 millions Fcfa en plus des dépenses effectuées, mais par «tromperie», elle a envoyé une “confirmation de virement bancaire fausse». Et qu’après des appels répétés, elle a accepté d’effectuer le paiement de 12 mille tonnes au plus tard le 30 janvier 2021. La dame n’a respecté aucun engagement découlant des contrats, déplore l’avocat de RE-Energy.

