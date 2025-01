Détournement présumé de fonds publics : Tabaski Ngom fait « tomber » Momath Bâ

XALIMANEWS-L’affaire de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux impliquant l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom connaît un nouveau rebondissement. Après l’arrestation de cette dernière, c’est au tour de l’ancien Directeur général de l’Aprosi, Momath Bâ, d’être placé en garde à vue, hier lundi. Selon L’Observateur, « ce scandale présumé, qui éclabousse également l’ancien ministre Moustapha Diop, révèle un vaste réseau de transactions financières douteuses. » L’enquête, initiée par une plainte déposée par le Président de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) et menée par la Division des investigations criminelles (DIC) sous l’égide du Parquet financier, continue de toucher plusieurs figures de l’ancien régime.

L’arrestation de Momath Bâ s’inscrit dans la continuité de cette enquête qui met en lumière les ramifications du scandale. Les faits reprochés à Tabaski Ngom, notamment ses transactions douteuses, remontent à l’époque où elle était agent comptable à l’Aprosi. Elle aurait entretenu des échanges financiers suspects avec l’ancien ministre Moustapha Diop. Dans une lettre de mise en demeure, relayée par L’Observateur, Tabaski Ngom affirme avoir remis 50 millions de FCFA à Moustapha Diop pour « régler une urgence, » avec une promesse de remboursement par le Directeur général d’alors, Momath Bâ. Cette somme aurait par ailleurs été au cœur d’un différend nécessitant l’intervention de ce dernier en mars et avril 2024, avant son limogeage.

Toujours selon L’Observateur, la DIC a élargi son enquête, conduisant à la garde à vue de Momath Bâ lundi, après une longue audition. Les enquêteurs disposent d’ »indices graves et concordants, » justifiant son arrestation. Des audios et documents compromettants, désormais entre les mains des autorités judiciaires, pourraient être confrontés aux personnes mises en cause lors des prochaines étapes de l’enquête.

Dans le cadre de cette affaire, les chauffeurs de Moustapha Diop, Mbaye Ngom et Soute Ngom, accompagnés de leur avocat Me Aboubacry Barro, ont également été entendus. Tabaski Ngom les accuse d’avoir joué les intermédiaires pour la remise de fortes sommes d’argent à leur employeur. Cependant, lors de leur confrontation, ils ont nié ces accusations, affirmant qu’ils ne recevaient d’elle que des casquettes et des t-shirts destinés aux activités politiques.

Face à ces dénégations, les enquêteurs ont demandé à Tabaski Ngom si elle possédait des preuves écrites de ses affirmations. Elle a reconnu n’avoir jamais exigé de décharges, évoquant la confiance qu’elle avait en Moustapha Diop. À l’issue de leurs auditions, Mbaye Ngom et Soute Ngom ont été libérés. Toutefois, Tabaski Ngom reste en garde à vue, et les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur les implications des différentes personnalités citées dans ce scandale.